Calcio: Juve; D.Costa, conto alla rovescia per il 12 giugno

(ANSA) - TORINO, 31 MAG - Ha voglia di ricominciare a giocare, Douglas Costa, e attraverso i social il brasiliano della Juventus esterna tutti i suoi desideri: "Truppa della domenica, buongiorno! Siamo già in attesa del 12 giugno per calciare quel pallone da tre punti" il messaggio postato su Twitter. Il trentenne attaccante brasiliano ha già cominciato a puntare il Milan, prima avversaria della squadra di Maurizio Sarri, nella semifinale della Coppa Italia da giocare allo Juventus Stadium per la quale la Lega e' in attesa dell'ok dal ministro Spadafora alla richiesta di anticipare dal 13 al 12 (ANSA).