Torino, dal 3 giugno tornano strisce blu a pagamento

(ANSA) - TORINO, 29 MAG - Strisce blu di nuovo a pagamento, a Torino, da mercoledì 3 giugno, con una serie di agevolazioni per chi sceglie i parcheggi in struttura. La sosta a pagamento era stata sospesa un paio di mesi fa nell'ambito delle azioni per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

In particolare nei parcheggi gestiti da Apcoa (Palazzo, Stati Uniti, Palestro ed Emanuele Filiberto), saranno venduti carnet prepagati da 5 e 10 ticket per sostare a tariffa scontata dalle 7 alle 20. La promozione è valida fino al 31 agosto e i ticket acquistati possono essere utilizzati fino al 31 dicembre. Nei parcheggi Bestinparking ,(Ferraris, Bolzano e Vittorio) sono già in vigore abbonamenti settimanali per le 24 ore mentre in quelli dell'Aci (Roma-S.Carlo-Castello, Bodoni e Giolitti), e di Gtt (Re Umberto, Valdo Fusi, Santo Stefano, Bacigalupo, Molinette, XX Miglia, Nizza, D'Azeglio, Fontanesi, Richelmy, Palagiustizia, Bixio e Monti) si potrà attivare un abbonamento settimanale con validità 7,30-20 dal lunedì al venerdì e un biglietto forfettario giornaliero acquistabile dal lunedì alla domenica. I costi variano a seconda dei parcheggi e la promozione sarà valida per un mese. (ANSA).