Vercelli: ex sindaca Maura Forte si dimette da capogruppo PD

(ANSA) - VERCELLI, 28 MAG - L'ex sindaca di Vercelli, Maura Forte, si è dimessa da capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale. Prende il suo posto, a capo del maggiore gruppo di opposizione nell'assemblea cittadina, il giovane consigliere Alberto Fragapane.

"Dopo un anno di attività consiliare - sottolinea Forte - ho deciso di lasciare l'incarico a seguito dei numerosi impegni, ma anche per la volontà di concentrarmi sempre più nell'attività di consigliere comunale che guarda agli interessi dei cittadini e della comunità. Desidero potenziare sempre più le relazioni con i cittadini al fine di rappresentarli al meglio, di portare con determinazione le loro richieste nelle sedi istituzionali".

"Ci troviamo in un momento molto difficile, anche la nostra città sta subendo i gravi danni arrecati dall'emergenza covid-19 - conclude -. Pertanto tutti, sebbene con ruoli diversi, dobbiamo impegnarci per cercare di superare questa situazione andando a salvaguardare, in particolar modo, le fasce sociali più deboli". (ANSA).