Nasce fondazione torinese Time2, subito bando da 1 milione

(ANSA) - TORINO, 28 MAG - Nasce a Torino - su iniziativa di Antonella e Manuela Lavazza - la Fondazione Time2. Prima iniziativa il bando 'Prossimi. Progetti per riattivare territori e comunità' del valore complessivo di 1 milione di euro. La Fondazione punta a rispondere ai bisogni sociali emergenti con progetti a favore delle persone vulnerabili e interventi verso le aree interne e la montagna del Piemonte.

"Fondazione Time2 è nata su nostra iniziativa con l'obiettivo di contribuire a una società più inclusiva e sostenibile. Crediamo che questo sia possibile cambiando il modo in cui guardiamo alle relazioni tra ognuno e ognuna di noi, gli altri e i territori in cui viviamo e lavoriamo. Lavoreremo in collaborazione con enti pubblici, altre fondazioni, enti del terzo Settore e, ovviamente, persone e comunità attive perché l'unico cambiamento possibile è quello che si fa insieme", spiegano Antonella e Manuela Lavazza.

Il direttore della Fondazione Time2 è Samuele Pigoni, con la consulenza strategica di Elisa Rosso - esperta di innovazione e impatto sociale - e il supporto progettuale di Chiara Basile.

(ANSA).