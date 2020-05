Verbania, aiuti economici per test sierologici

(ANSA) - VERBANIA, 27 MAG - Sostegno economico ai verbanesi che devono sottoporti ai test sierologici ma che sono in difficoltà economiche. La giunta comunale ha approvato un contributo di 5000 euro per sostenere i verbanesi che intendano sottoporsi a test sierologico su richiesta del proprio medico per motivi di salute o lavoro, presso un laboratorio autorizzato.

''Si è ritenuto di intervenire con un aiuto economico a sostegno delle persone in difficoltà che hanno un ISEE pari o inferiore a euro 15 mila euro, - spiega il sindaco Silvia Marchionini - facendosi carico di una quota a parte del costo dell'esame sierologico, pari all'80%, a chi deve per lavoro o salute farlo, previa dichiarazione del medico di famiglia".

"I risultati positivi di eventuali test sierologici non danno immunità di alcun tipo - ricorda il sindaco - e i cittadini interessati potranno farne richiesta al Comune solo con un'attestazione del medico; ci si rivolgerà poi al centro privato, scelto dal Comune con un'indagine di mercato legato al minor costo''. (ANSA).