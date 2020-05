Calcio: Braida, Lautaro e Pjanic perfetti per il Barcellona

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Lautaro e Pjanic sono perfetti per il Barcellona: ne e' convinto Ariedo Braida, ds dei tempi d'oro del Milan e negli anni passati consulente di mercato anche per il club catalano. Il dirigente italiano ne ha parlato in un'intervista al El Mundo Deportivo, sottolineando che Lautaro "ha qualita', talento e senso del gol: ha il profilo adatto per il Barca e poi e' giovane e puo' crescere molto"; quanto a Pjanic, "e' un centrocampista del genere di Xavi o Iniesta, non al loro livello ma con ottimo tocco di palla e grande intelligenza tattica. Tutti e due sono perfetti per il Barcellona". (ANSA).