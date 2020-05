Azienda vitivinicola dona 12 bottiglie a 130 locali

(ANSA) - TORINO, 27 MAG - Dodici bottiglie degli ultimi vini nati in azienda in omaggio a 130 attività di ristorazione del Tortonese, in provincia di Alessandria. E' l'iniziativa, per la ripartenza dell'attività del settore, di Cantine Volpi, affermata realtà produttiva dei Collini Tortonesi. Bar, ristoranti e pub riceveranno un cartone da 6 bottiglie di Piemonte doc Pinot Nero Rosé e uno da 6 bottiglie di Piemonte doc Cortese Spumante.

"In questo modo vogliamo dare un piccolo contributo alla ripartenza del nostro territorio - spiega Marco Volpi - e allo stesso tempo far conoscere al nostro sistema ho.re.ca (acronimo di hotellerie, restaurant cafè) di riferimento i nostri nuovi prodotti.

La lettera che accompagna le bottiglie, firmata da tutti i componenti della Famiglia Volpi, da cinque generazioni alla guida azienda, "è un messaggio di vicinanza alle imprese del territorio, molte delle quali sono microimprese o imprese di famiglia e di cui ben comprendiamo le attuali difficoltà".

Anche Cantine Volpi è una impresa di famiglia la cui attività ha avuto inizio, nel 1914, con l'apertura de "Il Cappel Verde', un'osteria con vendita di vino al bicchiere.

I vini in distribuzione sono produzioni 'gemelle', frutto dell'eccezionale vendemmia 2019: appartengono alla categoria 'bollicine' ed entrambi sono stati prodotti in sole 8000 bottiglie. (ANSA).