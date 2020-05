Juve al completo, sedute in gruppo e piani individuali

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Juventus al completo negli allenamenti alla Continassa. Il lavoro prosegue tra esercizi atletici, tattica e prime partitelle. Non essendoci ancora le date della ripresa del campionato, il programma per il pieno ritorno alla miglior condizione - precisa la società - prosegue anche con programmi specifici per i singoli. E' toccato anche a Cristiano Ronaldo che nella seduta di ieri ha seguito un programma a parte, cimentandosi anche, come ha documentato con una story su Instagram, in un canestro realizzato calciando il pallone con i piedi. Oggi la squadra di Sarri si allena di pomeriggio. (ANSA).