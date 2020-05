Fase 2: shopping in sicurezza, le regole di Mondojuve

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - Fare acquisti in serenità e totale sicurezza. "Shopping a cuor leggero' non è solo uno slogan, ma la formula che Mondojuve, centro commerciale alle porte di Torino, ha scelto per accogliere clienti e dipendenti in un ambiente controllato e costantemente sanificato.

"Abbiamo lavorato molto per garantire a chi era abituato a frequentarci di tornare a vivere un'esperienza di shopping in totale serenità e sicurezza mentre la Proprietà ha posto grande attenzione alle necessità degli Operatori degli esercizi commerciali, per assicurare condizioni ottimali alla ripartenza". spiega Giuseppe Bruno, che di Mondojuve Shopping Village è il direttore. Aperto dalle 9 alle 19, il bilancio di questi primi giorni di lavoro è positivo. "Fin dalle prime ore del mattino si registra un movimento costante - rileva Bruno -.

L'abbigliamento e gli articoli per la casa sono stati i prodotti più venduti, adesso è importante continuare su questa scia, mantenendo alti gli standard igienico-sanitari per il bene dei lavoratori e dei clienti". (ANSA).