Confesercenti lancia campagna per movida responsabile

(ANSA) - TORINO, 26 MAG - "Stiamo riconquistando i nostri spazi, non torniamo indietro"è lo slogan della campagna lanciata da Confesercenti per "la movida intelligente" per mezzo di locandine e sui principali social.

È interesse di tutti, imprese e consumatori, evitare nuovi blocchi o restrizioni di orario". spiega il presidente Giancarlo Banchieri. "La nostra campagna gioca sul duplice significato legato alla parola responsabilità: 'l'essere causa di effetti spiacevoli o dannosi' oppure 'comportarsi in modo equilibrato, evitando di danneggiare se stesso e gli altri'. E' in gioco la salute e sono a rischio centinaia di imprese e migliaia di posti di lavoro. Le aziende della somministrazione non potrebbero reggere nuove chiusure o anche una limitazione degli orari. Da parte nostra c'è la disponibilità a collaborare, a informare, a fare la nostra parte come abbiamo sempre fatto. Lo stesso spirito di collaborazione ci aspettiamo dalla clientela".

