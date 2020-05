Cassetto digitale, a Vercelli-Biella solo per 7,5% imprese

(ANSA) - VERCELLI, 26 MAG - Sono 2.529 le imprese del Biellese e Vercellese che hanno aderito al "Cassetto digitale dell'imprenditore", il servizio realizzato da Infocamere, e offerto gratuitamente dalle Camere di Commercio, per avere sempre a disposizione tutti i documenti ufficiali dell'azienda.

Si tratta del 7,5% del totale delle attività presenti nel Registro Imprese delle due province: una percentuale di utilizzo, secondo il presidente dell'Ente camerale di Biella e Vercelli, Alessandro Ciccioni, "non entusiasmante, anche se in questi primi mesi del 2020 - commenta - ci sono state 464 nuove adesioni. Questo è dovuto, probabilmente, al fatto che con il lockdown il digitale era l'unico modo che il tessuto economico aveva a disposizione per andare avanti in qualche modo. Invito le imprese ad attivare il servizio, che in questo momento, può rappresentare un valido aiuto per ottenere, senza alcuna spesa, alcuni documenti necessari per accedere ai sostegni economici messi in campo dal Governo".(ANSA).