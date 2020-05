Museo Ceramica, mostra e pubblicazione per i suoi 10 anni

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Il Museo della Ceramica di Mondovì, nato per volontà dell'imprenditore Marco Levi e di suo nipote Guido Neppi Modona, oggi presidente onorario della Fondazione, compie 10 anni. Per celebrare questo traguardo sono in programma una mostra sulla Richard-Ginori, una pubblicazione che ripercorre storie inedite della ceramica italiana del XX secolo, di cui una parte importante si è proprio svolta a Mondovì, e con un concorso, 'L'altra mascherina', al via sabato 30 maggio, che vuole essere un omaggio all'impegno nella lotta al Coronavirus.

La mostra ha come titolo 'Mirabile Industria: la Società Ceramica Richard-Ginori dal 1896 al 1972' e dovrebbe esser inaugurata il 21 novembre prossimo. Novità anche per quanto riguarda la comunicazione: il Momuc si racconta con 'Informe.

Introduzione a un decennale', un viaggio che ne ripercorre la storia e anticipa gli eventi dedicati all'anniversario, attraverso testimonianze, appuntamenti e iniziative previste per celebrare la ricorrenza, e una serie di contenuti pubblicati sui social con l'hashtag #decimomuc. (ANSA).