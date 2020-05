Coronavirus: salgono 15.376 i guariti in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 24 MAG - Salgono a quota 15.376 i guariti dal Coronavirus in Piemonte. E' quanto comunica l'Unità di crisi allestita presso la Regione. Oggi sono stati 342.

Altri 3.318 pazienti sono "in via di guarigione", ossia negativi al primo tampone di verifica e in attesa dell'esito del secondo.

Il totale dei decessi è di 3.783. Quelli comunicati oggi dall'Unità di crisi sono 12, ma il dato comprende le morti avvenute nei giorni scorsi e solo in seguito attribuite al Covid-19.

Le persone risultate positive finora sono 30.180 (+43 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 75 (-1).

I tamponi diagnostici finora processati sono 285.160, di cui 158.371 risultati negativi. (ANSA).