Mascherine d'artista per i pazienti dei reparti pediatrici

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Mille mascherine a 'misura di bambino', con l'immagine del canarino Nelson Whitman, protagonista del libro per l'infanzia '"Lo strano caso di Nelson Whitman' scritto da Marco David Benadì sono state donate a pazienti di ospedali pediatrici italiani. L'iniziativa è stata ideata e realizzata dallo scrittore con Marco Calleri, amministratore delegato Lisanza, TD Group e Aldieri For Children Onlus.

I destinatari sono il reparto di oncoematologia pediatrica dell'Ospedale Regina Margherita di Torino, l'ematooncologia dell' Ospedale Pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova, il reparto oncologico dell'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi di Milano, il reparto oncoematologico pediatrico dell'Ospedale San Matteo di Pavia, la Fondazione Ponte del sorriso di Varese, Aldieri for Children Onlus e Casa Ugi di Torino.

Le mascherine, tutte interamente dipinte a mano, sono state realizzate in jersey accoppiato e water repellent e sono lavabili a 60 gradi. Pensate per essere utilizzate una volta fuori dagli ospedali, non sono un dispositivo medico, e sono state realizzate per proteggere i bambini nella fascia di età tra i 3 e i 13 anni. Sono illustrate da Melissa Pirolo, artista dell'Accademia di Belle Arti di Brera (ANSA).