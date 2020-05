Settimo Torinese, Comune attiva sportello di sostegno Lgbt

(ANSA) - SETTIMO TORINESE, 19 MAG - Nasce uno sportello Lgbt contro le discriminazioni a cui le persone possono rivolgersi per ricevere ascolto e sostegno. E' il progetto del Comune di Settimo, gestito da Informagiovani con il supporto dell'associazione Geco Odv, che prevede anche la realizzazione di una newsletter dedicata.

"Con il progetto Lgbt il Comune promuove la creazione di spazi di informazione e ascolto, con l'obiettivo di rendere i servizi pubblici, e più in generale la nostra città, un luogo accogliente per le persone gay, lesbiche, bisessuali e transgender", spiega l'assessore alle pari opportunità Barbara Ventrella. "Settimo vuole fare la sua parte e questi progetti contribuiranno, agendo insieme, a costruire un mondo deve tutti abbiano uguali diritti". (ANSA).