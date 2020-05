Torna Giornata Mondiale Metrologia, attività online Inrim

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Tornano in tutto il mondo, mercoledì 20 maggio, le celebrazioni per la Giornata Mondiale della Metrologia o World Metrology Day, anniversario della Convenzione del Metro, trattato che sancì per la prima volta nella storia la collaborazione tra Paesi diversi nel campo delle misurazioni, determinando l'unificazione di pesi e misure a livello internazionale. Il tema scelto quest'anno per la Giornata, promossa dall'Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure (Bipm, acronimo di Bureau International des Poids et Mesures) e dall'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale è 'Misure per il commercio globale' per sottolineare il ruolo fondamentale che la metrologia svolge negli scambi commerciali su scala mondiale.

"L'unificazione dei pesi e delle misure, cui diedero avvio i primi Stati membri della Convenzione, ponendo le basi dell'organizzazione metrologica che regola oggi il mondo delle misure, era dettata dall'esigenza di avere un unico sistema di riferimento a livello internazionale sia per la scienza e lo sviluppo tecnologico, sia per il commercio", spiega il presidente dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (Inrim), Diederik Wiersma. Nonostante la pandemia l'Inrim non rinuncia a celebrare quello che è il compleanno della scienza delle misure e propone un programma di interviste e videoconferenze disponibili online. In ognuno dei prossimi cinque giorni, da oggi a venerdì 22, il sito Inrim pubblicherà contributi dei propri ricercatori, per aiutare il pubblico interessato a conoscere meglio una scienza nota quasi solo agli addetti ai lavori, ma indispensabile in molti settori. (ANSA).