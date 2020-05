Latte in PIemonte -74% importazioni nel trimestre

(ANSA) - TORINO, 18 MAG - Dai dati delle importazioni di latte in Piemonte nel primo trimestre del 2020, -74%, emerge che non c'è alcun elemento che giustifichi un abbassamento dei prezzi del latte piemontese" pagati ai produttori. E' osservazione fatta dall'assessore regionale all'Agricoltura, Marco Protopapa al tavolo regionale con i produttori e le imprese di raccolta e trasformazione del latte.

L' assessore ha comunicato i dati forniti dal ministero della Salute sulle importazioni dai paesi europei, in particolare Francia, Belgio, Olanda e Germania,: - 74% per quanto riguarda il latte bovino liquido. -24% per latte e derivati nel complesso. Tutto da paesi Ue, poiché non risulta nessuna importazione, nel periodo, da paesi extra Unione Europea.. L'assessore ha invitato ad avviare al più presto "tavoli di confronto e di dialogo al'interno della filiera del latte piemontese, in vista della stipula dei nuovi contratti per il prezzo alla stalla "per trovare accordi condivisi".

"Una certezza - dice l'assessore - è che la filiera piemontese deve puntare sulla qualità che giustifica i prezzi i prezzi e che presto verrà attuato un progetto di valorizzazione dei prodotti piemontesi anche nelle Gdo sotto un marchio comune regionale che avrà come principio la riconoscibilità qualitativa del prodotto Piemonte". (ANSA).