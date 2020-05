Calcio: Chiellini, rientro nel momento più importante

(ANSA) - TORINO, 09 MAG - La lesione del legamento crociato lo ha fermato per molti mesi, ma ora Giorgio Chiellini è pronto al completo rientro. "E' stato un colpo inaspettato, ma sono contento di averlo avuto a 35 anni e non a 25: ho lavorato su tante cose - ha detto il centrale della Juventus durante la trasmissione Casa Sky Sport - e se riuscissimo a tornare a giocare, potrei rientrare nel momento più importante della stagione. E anche sul fatto del rinvio dell'Europeo, egoisticamente dico che mi è andata bene perché a giugno prossimo, nonostante un anno in più, sarò sicuramente in condizioni migliori". (ANSA).