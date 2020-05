Tiro a volo:Sindaco,campo Sauze d'Oulx è in dirittura arrivo

(ANSA) - SAUZE D'OULX, 04 MAG - Dallo sci al tiro a volo, sempre in prima fila anche nelle polemiche. E' il destino dell'ex fuoriclasse degli slalom Pierino Gros, che nella natia Sauze d'Oulx ha ricoperto la carica di sindaco, secondo i suoi detrattori distinguendosi nel'opposizione al progetto dell'apertura in zona di un nuovo impianto per la pratica del tiro a volo. Ora però il vento è cambiato, anche perché c'è un nuovo primo cittadino, Mauro Meneguzzi, che invece è favorevole e ha lavorato per il Sì assieme al delegato regionale della Fitav Pino Facchini. Il quale non usa mezzi termini: "Vi assicuro che il nuovo campo di tiro a volo di Sauze d'Oulx si farà - dice Facchini - nonostante Pierino Gros, che invito a riprendere a sciare. La smetta di fare polemiche che snaturano la figura di quel campione che è stato. E grazie al sindaco Meneguzzi per la battaglia che porta avanti: ha tutta la mia stima, e quella del presidente della Fitav Luciano Rossi".

Ma quando sarà inaugurato il nuovo impianto? "Tutti i permessi e le coperture sono a posto, poi si e' bloccato tutto per il coronavirus - risponde - ma appena si potrà tornare a lavorare a tempo pieno, lo dico perché in Piemonte c'è ancora una situazione complicata, il campo sarà allestito e inaugurato, e sarà dell'amministrazione comunale. Il sindaco Meneguzzi vuole questo campo perché ci sono in zona molti appassionati che sono costretti a fare tanti chilometri per praticare il loro sport, e che tra poco potranno sparare ai piattelli sul campo della loro Sauze d'Oulx". (ANSA).