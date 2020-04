Icardi, dimissioni ?prima curiamo piemontesi

(ANSA) - TORINO, 27 APR - "Non sempre, sul territorio, siamo riusciti a dare ai piemontesi risposte adeguate. Se servisse, darei le dimissioni anche ora, ma è il momento di curare le persone. Alla politica penseremo dopo...". Così l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, a margine del saluto ai 25 marescialli dell'esercito che sa verranno impiegati nelle Rsa del Piemonte.

"Sono tranquillo, ci ho sempre messo la faccia e ho fatto tutto quello che potevo e che sapevo", ha aggiunto Icardi, commentando la costituzione in procura di un pool di magistrati per indagare sulla gestione dell'emergenza coronavirus. "Se dovessi andare in carcere, lo farò a testa alta". (ANSA).