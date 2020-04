Aureola attorno al Sole, fenomeno ottico al nord

(ANSA) - TORINO, 16 APR - In Piemonte, come in altre regioni del nord e nell'alta Toscana, è stato notato oggi un enorme alone formatosi attorno al sole, un raro fenomeno ottico catalogato anche come nimbo, arco di ghiaccio o aureola che ha creato curiosità e anche un po' di ingiustificato timore.

Moltissime le foto pubblicate sui social e più in generale sul web. Il fenomeno, che spesso gli antichi interpretavano come l'arrivo di piogge, è dovuto alla presenza di cristalli di ghiaccio tra i 6000 e i 12000 metri della troposfera. L'alone attorno al sole - spiegano gli scienziati - è un fenomeno di rifrazione della luce che può scomporsi nei colori base e talvolta creare un'immagine simile a un arcobaleno. (ANSA).