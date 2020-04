Industriali Torino, ripartire per non perdere 150mila posti

(ANSA) - TORINO, 09 APR - Potrebbero essere 100-150.000 i posti di lavoro a rischio in Piemonte a causa del Coronavirus se non si riparte in fretta. È la stima degli industriali. In pericolo c'è il 10% delle imprese. "Non vogliamo dare messaggi allarmisti. Dobbiamo evitare questo scenario, il peggiore. E per questo dobbiamo riaprire al più presto le fabbriche", ha detto il presidente degli industriali di Torino, Dario Gallina.

