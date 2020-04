Coronavirus: attore su Fb, ho preso multa da 'agente sfigato'

(ANSA) - TORINO, 09 APR - "Con aria da Rambo sfigato mi ferma alle 9:30 del mattino in piazzale Valdo Fusi deserta, guidando per la piazza, forse pensando di essere nel film Fast and Furious". Sono le parole con cui, su Facebook, un torinese descrive l'operato di un agente delle forze dell'ordine, da lui identificato come 'Agente M", che secondo quanto si legge lo ha multato di 280 euro. L'autore del post è Stefano Dell'Accio, che nel l suo profilo si presenta come "Malincomico: attore, regista". Nel testo afferma che era da solo a circa 200 metri da casa e stava raccogliendo con il sacchetto le deiezioni del cane. L'agente M. sarebbe "sceso dall'auto come se io fossi Matteo Messina Denaro e lui finalmente l'agente che ha arrestato dopo tanto tempo grazie al suo astuto lavoro". La multa sarebbe scattata perché l'appartenente delle forze dell'ordine avrebbe affermato che piazzale Valdo Fusi è un giardino e quindi interdetto al passaggio.

Il post ha raccolto centinaia di like. (ANSA).