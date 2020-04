Coronavirus: Regione Piemonte lancia campagna 'iorestoacasa'

(ANSA) - TORINO, 08 APR - L'emergenza non è finita, purtroppo, e non bisogna abbassare la guardia. Per dare un ulteriore segnale di cautela e di attenzione, Giunta e Consiglio regionale del Piemonte hanno voluto rimarcare con uno striscione di sei metri, sulla facciata del Palazzo istituzionale, e con un totem per giovani, anziani e cittadinanza, quanto sia importante essere responsabili in questo momento di emergenza.

"Con queste campagne vogliamo sensibilizzare chi vive in Piemonte a compiere quei gesti di buonsenso che possono fare la differenza - sottolinea Stefano Allasia, presidente del Consiglio regionale - Stare a casa non deve essere considerata una restrizione, ma un'azione concreta per vincere una battaglia che richiede necessariamente la collaborazione da parte di ognuno di noi. Solo se continuiamo ad agire tutti insieme con responsabilità, possiamo finalmente sconfiggere questa pandemia.

#Iorestoacasa è l'invito che la Giunta e i Consiglieri regionali fanno a tutti i piemontesi. Sarà una Pasqua diversa per tutti noi. Pasqua e pasquetta a casa questo è l'appello che vi facciamo - dichiara il vicepresidente della Regione Fabio Carosso- Rispettiamo le ordinanze, siamo responsabili.Solo così riusciremo a far ripartire al più presto il nostro Piemonte e a ritornare al nostro lavoro e alle nostre abitudini". (ANSA).