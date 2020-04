Wetaxi, anche a Torino servizio consegna merci

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Wetaxi, la piattaforma digitale per il taxi a tariffa massima garantita, attiva anche a Torino il servizio di Wetaxi Delivery, grazie alla collaborazione con la cooperativa locale Taxi Torino, che coinvolge circa 1.400 tassisti. Partito già a Roma e Napoli, il servizio Delivery è ora possibile anche in Piemonte e consente di usufruire del trasporto taxi per ricevere o far consegnare le merci da una parte all'altra della città, per far fronte all'emergenza Covid-19 e diminuire gli spostamenti delle persone.

A partire da Torino, inoltre, Wetaxi lancia la funzione multi-tappa, grazie alla quale i commercianti hanno la possibilità di inserire fino a 4 tappe all'interno di un'unica corsa e fare delivery o consegne a più persone: una nuova versione di Taxi Condiviso, che dalle persone si sposta alle merci.

"Wetaxi è nata due anni fa con lo scopo di portare la Tariffa Massima Garantita e il Condiviso a Torino. In seguito all'ordinanza della Regione Piemonte, siamo molto contenti di poter annunciare l'attivazione del servizio Delivery anche nella città dove Wetaxi nasce e ha sede. Non a caso abbiamo scelto Torino per lanciare il servizio Multi-tappa che porta il concetto di Condiviso anche sul trasporto merci", spiega Massimiliano Curto, fondatore e amministratore di Wetaxi. "Sono davvero orgoglioso di dare un'opportunità di lavoro in più ai miei colleghi e di rafforzare il concetto di servizio per i cittadini, dove il taxi è sempre presente, anche nei momenti difficili", afferma Angelo Sabia, consigliere di Taxi Torino.

