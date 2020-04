Coronavirus: grattacielo Intesa Sanpaolo veste Tricolore

(ANSA) - TORINO, 07 APR - Da questa sera e per 15 giorni una fascia di quattro piani del grattacielo Intesa Sanpaolo a Torino si illuminerà con i colori della bandiera italiana.

"Una piccola iniziativa a impatto zero che racchiude un messaggio di incoraggiamento e di vicinanza nei confronti di tutti. Con questo simbolico abbraccio luminoso, assieme alle numerose azioni concrete intraprese in questi giorni per aiutare nell'emergenza, auspichiamo il concretizzarsi di ulteriori contributi positivi, sostenendo come possibile il morale delle persone", spiega il presidente della Banca Gian Maria Gros-Pietro.

Il grattacielo che "veste" il Tricolore sarà visibile nelle ore serali, dalle 20 alle 24 circa, e al mattino presto, dalle 5 alle 8.

Per l'emergenza Covid-19 il Gruppo Intesa Sanpaolo ha dato un importante contributo. La banca ha donato 100 milioni di euro per cure e ospedali attraverso un accordo con il Commissario straordinario e la Protezione civile e 1 milione per la ricerca scientifica sul Coronavirus attraverso il Fondo di Beneficenza.

Inoltre, ha attivato una moratoria generale per il pagamento di mutui, prestiti e finanziamenti, stanziato rilevanti linee di credito e liquidità per le imprese, implementato coperture assicurative gratuite e soluzioni per favorire lo smart working.

(ANSA).