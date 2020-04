Coronavirus: epidemia rallenta in Piemonte, 388 i contagi

(ANSA) - TORINO, 07 APR - E' di 65 vittime e 388 nuovi contagi il bilancio dell'emergenza coronavirus registrato nelle ultime 24 ore dall'Unità di crisi della Regione Piemonte. Numeri in calo rispetto a ieri sera, quando le vittime comunicate erano state 93 e i nuovi contagi 600. Il totale complessivo è ora di 1.349 deceduti positivi al virus e di 13.434 contagiati.

Sembra dunque rallentare l'epidemia, in Piemonte, anche se ancora in misura inferiore rispetto ad altre regioni italiane.

Fa ben sperare il calo dei ricoverati in terapia intensiva, ormai costante da metà della scorsa settimana quando erano 458.

Oggi sono 429. (ANSA).