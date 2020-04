Coronavirus: 'fumo perché mi rilassa', arrestato pusher

(ANSA) - TORINO, 06 APR - "Fumo perché mi rilasso, in questo periodo ce n'è bisogno" sono le parole dell'uomo che la scorsa notte ha detto ai militari della Guardia di Finanza che, a Torino, lo hanno bloccato in corso Giulio Cesare. In tasca aveva un'ottantina di grammi fra hashish e marijuana e nella sua abitazione, in seguito, sono state trovate altre sostanze stupefacenti più un bilancino di precisione e il materiale per il taglio e il confezionamento delle dosi.

L'uomo, un egiziano di 25 anni, era stato notato mentre si aggirava tra le auto parcheggiate. Alla vista dei militari è fuggito ed è stato raggiunto dopo un inseguimento a piedi cui hanno preso parte anche altre pattuglie. (ANSA).