Il più alto numero di guariti in 24 ore in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 05 APR - In 24 ore in Piemonte il numero dei guariti da Coronavirus è cresciuto di 92 unità, il dato migliore in assoluto, portando il totale a 434. Lo comunica l'Unità di crisi regionale. In calo anche il numero delle vittime: oggi 47 (contro le 56 di ieri e le 70 di venerdì) e del bilancio dei ricoverati in terapia intensiva, oggi 442, con una flessione di 5 rispetto a ieri, seguendo un trend costante da metà settimana, quando il numero era di 458.

Il numero dei contagiati è salito a 12.442, con un incremento di 603 rispetto a ieri, il totale delle vittime nella regione è di 1191, delle quali 464 a Torino e provincia, 223 ad Alessandria, 139 a Novara.

I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 40638 , di cui 24201 risultati negativi. (ANSA).