Coronavirus: Synesthesia, didattica online per tutte le età

(ANSA) - TORINO, 02 APR - Synesthesia, digital experience agency, mette a disposizione il welfare digitale per tutte le età e totalmente gratuito attraverso i progetti FuturMakers e Acade,y.

FuturMakers, didattica a base di materie Stem, insegna ai bambini e ragazzi tra i 7 ed i 18 anni coding, robotica e tematiche legate alla tecnologia, alla scienza e al mondo digitale. In questa ottica, per ampliare il bacino di utenza e rendere accessibili le lezioni che tradizionalmente sarebbero frontali, è stato creato un canale Youtube dedicato ai corsi live dei coach.

In piedi anche un'offerta specifica gestita da Academy per le aziende e le organizzazioni che intendono regalare ai propri dipendenti e figli l'opportunità di impegnare il tempo in modo costruttivo e divertente. Strumenti tecnologici all'avanguardia e semplici da utilizzare in aula interattiva consentono infatti, supportati da coach preparati, di organizzare corsi da 4 ore ciascuno su di una piattaforma per la didattica a distanza, concedendo anche la possibilità di registrare le sessioni e rivederne i contenuti in seguito. (ANSA).