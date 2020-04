Coronavirus: governo invia primi medici volontari a Torino

(ANSA) - TORINO, 02 APR - Un contingente di 21 medici volontari, messi a disposizione degli ospedali del territorio dal governo, è in arrivo nel pomeriggio all'aeroporto di Torino.

Ad accompagnarli il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia.

L'arrivo all'aeroporto di Caselle è previsto alle ore 16. I 21 medici e il ministro Boccia saranno accolti dal presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dal sindaco di Torino Chiara Appendino e dal prefetto di Torino Claudio Palomba. Per l'organizzazione l'immediata dell'operatività della squadra saranno presenti anche l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, e il commissario straordinario per il coronavirus in Piemonte, Vincenzo Coccolo. (ANSA).