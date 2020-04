Investito da auto, cane recuperato con speciale barella

(ANSA) - ALESSANDRIA, 01 APR - Si era nascosto in un canale di scolo, a bordo strada, ferito e spaventato. Un cane, investito nella notte da un'auto lungo la provinciale 58 a Occimano, in provincia di Alessandria, è stato salvato dall'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri.

A dare l'allarme, dopo l'incidente, è stato lo stesso automobilista. Per recuperare l'animale i soccorritori hanno realizzato una barella artigianale, utilizzando una scala e alcune cinghie. L'animale è stato portato in clinica per le cure del caso. Illeso l'automobilista. (ANSA).