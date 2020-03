Coronavirus: Cairo, ingaggi Torino? Tutti facciano sacrifici

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - "Ieri ho parlato con alcuni giocatori che mi hanno chiamato responsabilmente. Dobbiamo trovare un punto di incontro perché ognuno deve fare sacrifici. Il Torino in questo momento non incassa nulla, ci deve essere un sacrificio da parte di tutti per uscire da questa situazione e ripartire bene. Io sono fiducioso". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha risposto a Un giorno da pecora su Rai Radio 1 a una domanda sulle possibilità che, come accaduto alla Juve, vengano ridotti gli ingaggi dei giocatori granata.

Per quanto riguarda gli abbonamenti allo stadio o alla pay tv, secondo Cairo "l'abbonato ha diritto a essere rimborsato, dobbiamo studiare le forme". Una soluzione potrebbe essere che si possa consentire nella prossima stagione l'ingresso allo stadio gratuitamente per un numero di partite corrispondente a quelle non disputate nel campionato in corso. "Potrebbe essere una cosa da fare", ha detto il presidente del Torino. (ANSA).