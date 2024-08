Parigi: l'Italia è bronzo nella ginnastica ritmica a squadre

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 l'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nel concorso generale di ginnastica ritmica. Le Farfalle hanno chiuso dietro la Cina (oro) e ad Israele (argento).

Trentasei giorni sempre con almeno una medaglia dell'Olimpiade. E' il record stabilito dall'Italia, che grazie alle Farfalle della ritmica oggi e alle azzurre della pallavolo in campo domani per l'oro contro gli Usa è sicura di chiudere l'Olimpiade di Parigi 2024 con almeno un podio in ognuno dei 16 giorni con finali dei Giochi, quindi da sabato 27 luglio a domenica 11 agosto.

"Ci siamo riconfermate di bronzo dopo Tokyo e non è mai scontato. Siamo rimaste con la testa fino all'ultimo ed è un risultato importantissimo per noi dopo tre anni forse troppo difficili, anche grazie alle nostre allenatrici e a tutte le ragazze che lavorano con noi". Così a Rai Sport la capitana delle Farfalle della ginnastica ritmica Alessia Maurelli dopo il bronzo a squadre alle Olimpiadi di Parigi. "Non ci siamo mai esposte, la nostra risposta è stata continuare a lavorare e questa medaglia è la risposta" ha detto l'azzurra riferendosi alla bufera per le denunce di ex ginnaste contro le allenatrici.

"Le allenatrici non hanno saltato un solo giorno in palestra - ha spiegato Maurelli -. Solo chi ha quel qualcosa in più riesce a ottenere una medaglia olimpica". Sulla proposta di matrimonio in diretta dopo la gara dal fidanzato Massimo, Maurelli ha commentato: "Ancora non ho realizzato (cosa è successo), l'anno scorso gli avevo detto come battuta che l'avrei fatta io, mai avrei pensato che me l'avrebbe fatta lui".





"Diciamo che non ci ha sfiorato minimamente l'idea di quello che è successo. Ci ha forgiato nel modo di affrontare la pedana. In questa medaglia di bronzo non c'era voglia di rivalsa, ma solo passione e lavoro nonostante tutto. In questi anni siamo rimaste in silenzio e la miglior risposta è stata questa. La dedica va alla nostra allenatrice, la nostra Emanuela Maccarani". Lo ha detto Alessia Maurelli, capitana della Farfalle dopo il bronzo olimpico a Parigi riferendosi al caso dei presunti abusi dei quali era stata accusata l'allenatrice Emanuela Maccarani, poi assolta.

A chi gli chiede della proposta di matrimonio del fidanzato Maurelli risponde che "la medaglia viene prima di tutto perché è storia, non è mai scontato riconfermarsi. Poi sicuramente l'anello rappresenta la chiusura di un cerchio, medaglia e matrimonio sanno di eternità".

