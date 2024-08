Parigi 2024, Tamberi: 'Ho vomitato sangue, la certezza sta per svanire'

"Anche quella che era la mia ultima certezza sta per svanire.....Sono appena stato portato in pronto soccorso in ambulanza dopo aver vomitato due volte sangue". Lo scrive Gianmarco Tamberi sul suo profilo Instagram. "Sono passate 10 ore e la colica renale ancora non è passata.. Il dolore che sento da questa mattina, per quanto forte, è nulla confronto a quello che sto provando dentro", aggiunge l'azzurro, colpito stamattina da un nuovo attacco di colica renale.

"Ora mi faranno altri esami per capire che cosa sta succedendo", aggiunge Tamberi, che posta la sua foto con la flebo in ambulanza, la moglie Chiara Bontempi che gli stringe la mano. "Vi aggiorno perché i tantissimi messaggi che sto ricevendo e l'amore che mi state dimostrando, quanto meno merita una risposta. Tutto ho sognato per questo giorno tranne di vivere un incubo così.."

Mei 'Tamberi vuole gareggiare, sta valutando'

"Tamberi sta facendo le valutazioni, vediamo come evolve la situazione. Lui vuole gareggiare, bisogna vedere se non c'e' nulla di problematico. E' chiaro che non deve correre alcun rischio". Cosi' il presidente della federatletica, Stefano Mei, ha fatto il punto da Casa Italia sulla situazione dell'altista azzurro, stamattina colpito da un nuovo attacco di colica renale. "Non ci ho parlato, sta facendo una visita, non so in quale contesto".

'In gara ma non so come come farò in queste condizioni a saltare'

"E' tutto finito. Stanotte un'altra colica renale. Non so come faro, ma andro' in pedana". Lo scrive Gianmarco Tamberi sui social, a poche ore dalla finale dell'alto a Parigi 2024.

Un'altra colica renale ferma il sogno di Gianmarco Tamberi di ripetere l'oro dell'alto di Tokyo, e l'azzurro racconta la sua disperazione su Instagram. "È tutto finito..- dice in un messaggio pieno di amarezza e sentimenti contrastanti -. Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un'altra colica renale. Sono passate 5 ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo l'infortunio nel 2016, stavolta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui. Scenderò in pedana comunque stasera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare".

