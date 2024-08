Parigi: Maggetti medaglia d'oro nel windsurf femminile. Jacobs in semifinale nei 100 metri. Paltrinieri in semifinale dei 1500 stile libero

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Paltrinieri: "batteria super, sono molto contento" - News Olimpiadi 2024 - Ansa.it

"E' stata una prestazione incredibile per essere una batteria, una prestazione super. Sapevo che dovevo tirare per assicurarmi il passaggio alla finale. Non è stato facile, ho cercato di fare il mio e sono contento". (ANSA)