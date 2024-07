Parigi 2024: sbarcano le star della cerimonia, Lady Gaga e Céline Dion

Dopo settimane di interrogativi, alla luce del suo stato di salute per la malattia cronica che l'ha colpita, Céline Dion - ospite d'eccezione ospite della cerimonia di apertura dei Giochi di Parigi 2024 - è sbarcata questa mattina nella Ville Lumière.

La star canadese - giunta in Francia con il suo jet privato decollato da Los Angeles - si è recata nel "Palace" esclusivo in cui risiede e in cui si preparerà a questo ritorno in pubblico attesissimo dai suoi fan.

Céline Dion avrà un ruolo tutto da scoprire nello show ideato da Thomas Jolly, ma da giorni si sa che potrebbe eseguire "L'Hymne à l'amour" di Edith Piaf. Céline Dion non canta in pubblico da oltre 4 anni e la sua ultima tournée è stata annullata.

Altra star già arrivata nella capitale olimpica, Lady Gaga, che dovrebbe eseguire venerdì sera un brano in francese, come fece nel film "A star is born", dove cantava anche lei un successo di Edith Piaf, "La vie en rose".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA