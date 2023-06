Estate Termolese: teatro, musica, cinema e fumetti

(ANSA) - TERMOLI, 01 GIU - Teatro, musica classica, pop e jazz, incontri con scrittori al parco e al borgo antico, il concerto di Al Bano, il tributo a Lucio Dalla, il cinema sotto le stelle, senza dimenticare le tradizioni con la processione dei pescherecci a mare di San Basso e la sagra del pesce. Questo nel cartellone dell'Estate Termolese 2023, presentato dall'assessore al Turismo, Michele Barile.

Ha già preso il via la stagione dei concerti classici 'TermoliMusica' dell'associazione 'Ondeserene' mentre dal 2 al 4 giugno arriva 'Fuori dall'Alta Marea' con il cinema e musica. Il 10 giugno si terrà la Notte bianca dei bambini lungo le vie del centro e a seguire dal 16 al 18 giugno Termoli Comics e Games, l'evento dedicato al fumetto.

Il 24 giugno è la volta della Festa della musica ed il 26 giugno prendono il via gli appuntamenti con gli scrittori al parco comunale con Franco Arminio, Gianluca Caporaso, Simona Baldelli, Costanza Di Quattro, Norberto Lombardi e Dario Pontuale.

Il 1 luglio si terrà il Carnevale estivo, il 5 luglio il concerto del Gruppo Gospel 'One Voice'. L'11 luglio arriva al teatro verde lo spettacolo a cura di Frentana teatri di Giandomenico Sale 'Panariello vs Casini'. Dal 14 al 16 luglio, torna il Termoli Media Arts Festival con il Visual mapping sul Castello Svevo. Dal 21 al 23 luglio è la volta di Termoli Summer Festival con Nesli, Aiello e Aka 7Even. Il 22 luglio la serata di magia e illusionismo mentre dal 27 al 29 luglio torna l'Alta marea Festival. Il 3 agosto terranno banco i festeggiamenti dedicati al Santo patrono San Basso ed il 5 agosto il concerto di Carl Brave.

Il Festival Adriatika dedica un omaggio a Ennio Morricone e Raffaella Carrà, mentre il tributo a Dalla è fissato per l'8 agosto. Dal 10 al 12 agosto il Festival internazionale del Folklore alla 38/a edizione. Gli artisti di strada, invece, animeranno il centro cittadino il 13 agosto. Il ferragosto a Termoli è sulla spiaggia di Sant'Antonio con l'incendio del Castello. Al Bano arriva il 17 agosto al Teatro verde. Il 26 agosto ci sarà la Sagra del pesce e a seguire dal 30 agosto al 1 settembre il Termoli Jazz Festival. Dal 7 al 10 settembre il food festival, il 9 e 10 settembre il raduno di auto d'epoca.

