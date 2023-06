A Guardialfiera vescovo De Luca apre la Porta Santa

(ANSA) - GUARDIALFIERA, 01 GIU - Aperta la Porta Santa nella Cattedrale di Guardialfiera dal Vescovo della Diocesi di Termoli-Larino, Gianfranco De Luca. L'evento, svoltosi questa mattina, rientra nelle celebrazioni solenni dedicate al Santo Patrono del paese San Gaudenzio ed ha visto la partecipazione dell'intera comunità.

Il presule si è ritrovato in mattinata con i fedeli davanti la Chiesa madre nel borgo antico del paese per poi presiedere una messa solenne conclusasi con una processione per le vie del paese. Presenti le autorità locali.

"È possibile lucrare l'indulgenza plenaria nelle giornate del primo e del due giugno accostandosi al sacramento della riconciliazione e della comunione sacramentale" fa sapere la Diocesi del Basso Molise. (ANSA).