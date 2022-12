Capodanno, appello assessore Ambiente Termoli, no a botti

(ANSA) - TERMOLI, 31 DIC - "Evitiamo di fare esplodere botti la sera di San Silvestro e durante ogni manifestazione al fine di evitare gli effetti devastanti sulla qualità dell'aria, con le ripercussioni che si potrebbero avere per la salute pubblica e la tutela dell'ambiente". Così l'assessore comunale all'ambiente di Termoli Rita Colaci in occasione della notte di San Silvestro. L'amministratore locale lancia un appello ai cittadini affinchè rispettino l'ordinanza 296 del sindaco Francesco Roberti di divieto di uso di materiale esplodente e vetro durante il Capodanno nel centro cittadino. In Piazza Monumento, questa sera, torna la festa con musica dopo tre anni di stop a causa della pandemia. Per i trasgressori sono previste sanzioni pecuniarie. Massiccio il dispiegamento di forze dell'ordine tra la piazza e vie limitrofe.

"L'utilizzo di materiale esplosivo come lo scoppio di mortaretti e petardi è causa di danni fisici a persone e animali - prosegue la Colaci - Evitiamo incendi nei boschi e nelle aree verdi, l'aumento di rifiuti difficili da smaltire, essendo gli involucri dei petardi composti da più materiali, e l'inquinamento acustico, ma soprattutto tuteliamo l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana ed evitiamo incidenti e la morte di tutti gli animali, selvatici e domestici". (ANSA).