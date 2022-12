Tony Vaccaro: sindaco Bonefro, riposa in pace Maestro

(ANSA) - CAMPOBASSO, 30 DIC - "Grazie Tony, hai sempre portato Bonefro nel tuo cuore. Pochi giorni fa abbiamo festeggiato il tuo centenario. Ci mancherai moltissimo, anche se resteremo in contatto con te attraverso le tue straordinarie fotografie. Condoglianze ai tuoi cari. Riposa in pace Maestro".

Questo il testo del messaggio di cordoglio per la scomparsa di Tony Vaccaro, morto oggi a New York all'età di 100 anni, diffuso dal sindaco di Bonefro (Campobasso), Nicola Montagano. Vaccaro era originario del piccolo centro molisano dove tornava spesso e dove aveva trascorso la sua infanzia. In paese da otto anni c'è una mostra permanente dedicata alle sue foto. (ANSA).