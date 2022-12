Comune Isernia, bilancio fine anno del sindaco Castrataro

(ANSA) - ISERNIA, 30 DIC - Ventuno dipendenti assunti a tempo indeterminato e 11 con contratto grazie ai fondi del Pnrr. E' il risultato che il sindaco di Isernia Piero Castrataro ha posto come primo raggiunto dall'amministrazione comunale in un anno di attività. "Ritengo di aver riattivato la macchina amministrativa e che si sia usciti dal deficit strutturale - ha detto Castrataro ha tracciato il bilancio durante una conferenza stampa: " Ora possiamo affrontare con più serenità la seconda fase, essa è dedicata alla realizzazione delle opere pubbliche con le decine di milioni di euro che devono essere impiegate nella città". Poi ha aperto il capitolo del sociale: "E' un momento molto delicato, dopo l'uscita dal Covid e a causa della guerra che ha favorito un'impennata dell'inflazione. Siamo intervenuti per l'emergenza abitativa e continueremo ad aiutare le famiglie in difficoltà con ulteriori fondi per buoni alimentari". Nel programma elettorale di Castrataro c'erano anche gli stalli a pagamento con relativa abolizione del ticket: "Al prossimo Consiglio comunale, a gennaio, credo metteremo la parola fine. Dobbiamo definire alcuni aspetti tecnici, quelli legali sono abbastanza definiti: Isernia non ha più bisogno delle strisce blu, non sono state progettate come doveva essere fatto, il piano del traffico è vecchio di 20 anni. Pensiamo a una mobilità diversa, quindi togliere le strisce blu vuol dire ripensare al sistema di muoversi all'interno della città".

Infine, i lavori per la riaprire la piscina comunale: "Il progetto esecutivo dovrebbe essere approvato nel giro di qualche settimana, poi inizieranno i lavori. E' stato necessario trovare ulteriori risorse, per quasi 500mila euro, questo ci consentirà di avere una piscina autosufficiente dal punto di vista energetico, quindi di ridurre i costi di gestione". Nessun riferimento alla crisi dell'esecutivo con l'estromissione dell'assessore alla sanità Francesca Scarabeo (Isernia Futura), che appartiene allo stesso movimento civico di Castrataro. Un passaggio, invece, sui tagli di medici e servizi all'Ospedale 'Veneziale': "Ci sono cose che possono essere risolte in tempi rapidi, ma non c'è dialogo o confronto con le istituzioni competenti". (ANSA).