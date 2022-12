Capodanno: botti vietati a Campobasso

(ANSA) - CAMPOBASSO, 29 DIC - L'Amministrazione comunale di Campobasso in occasione delle festività di fine anno ricorda che nel regolamento comunale di Polizia municipale e in quello per la tutela degli animali risulta vietato espressamente l'utilizzo di artifici pirotecnici. In particolare, per quanto riguarda la tutela degli animali, è vietato dalle 20 del 31 dicembre alle 7 del 1/o gennaio. "Il Comune aderisce alla campagna di sensibilizzazione per la tutela delle persone e degli animali in occasione delle festività di fine anno - ha detto il sindaco, Roberto Gravina - oltre al ferimento di centinaia di persone, ogni anno i botti di capodanno causano la morte e la fuga di migliaia di cani, gatti, uccelli e altri animali domestici. Chi ama davvero gli animali rinuncia ai botti. È festa anche per loro". L'Amministrazione comunale, inoltre, invita i cittadini a privilegiare l'impiego di prodotti meno invasivi e pericolosi che valorizzino i giochi di luce e che producano effetti scenici gradevoli e meno dirompenti. (ANSA).