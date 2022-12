Natale: a Colletorto realizzato albero ad uncinetto

(ANSA) - COLLETORTO, 22 DIC - La comunità di Colletorto mobilitata per l'Albero di Natale ad uncinetto. Più di mille "mattonelle" sono state realizzate a mano con filati colorati dalle donne di Colletorto di ogni età, le volontarie della Pro-loco Angioina. E' stata una preparazione laboriosa ma tutto è pronto. Il Centro storico di Colletorto rivive attraverso l'albero. Per l'occasione il piccolo borgo ha visto la riapertura delle botteghe e cantine illuminate a festa con decorazioni originali preparate a mano trasformato nel Villaggio di babbo natale.

L'apertura è prevista per domani, 23 dicembre, alle ore 17.

Famiglie, giovani e meno giovani del Molise sono invitati a partecipare. Dalla Pro loco, guidata dalla presidente, Maria Rosati, un impegno che si rinnova con entusiasmo: "Il piccolo borgo antico tornerà a nuova vita: fatto di stradine strette e senza sole ormai silenzioso e solo con vicoli che si intrecciano come antichi ricami, pietre che raccontano un passato di fatica, voci lontane che si rincorrono trasportate dal vento, finestre e balconi chiusi che nascondo ricordi e speranze. Questo è il nostro Borgo. Vi aspettiamo". (ANSA).