Istat: Molise, età media madri tra più alte d'Italia

(ANSA) - CAMPOBASSO, 19 DIC - Le madri molisane, alla nascita del primo figlio, hanno un'età media di 32,8 anni, superata solo da quelle del Lazio (32,9), Basilicata e Sardegna (33 anni). Lo rileva l'Istat nel rapporto 'Natalità e fecondità della popolazione residente' nel 2021. Sulla base delle informazioni contenute nella rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita, l'Istat ha elaborato la distribuzione dei nomi maschili e femminili più frequenti nel 2021. Per la prima volta in Molise primeggia il nome Lorenzo, mentre per le bambine Giulia mantiene la prima posizione. (ANSA).