Sede Odg Molise: Toma, ricerca verità valore imprescindibile

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 DIC - "Una struttura adeguata e un ordine ben organizzato sono essenziali per dare forza alla categoria. Andate a fondo nelle cose e raccontatele seguendo i canoni della deontologia. La ricerca della verità è un valore imprescindibile per una società trasparente e senza squilibri di potere, a tutti i livelli". Così oggi a Campobasso, in occasione dell'inaugurazione della sede di proprietà dell'Ordine dei giornalisti del Molise, il Presidente della Regione Molise Donato Toma.

"Le inaugurazioni sono sempre eventi che segnano una partenza o un nuovo inizio. L'apertura di una nuova sede per l'Ordine dei giornalisti è un momento che non solo rappresenta una ulteriore importante tappa nel percorso di crescita dell'Ordine da quando ha acquisito l'autonomia, ma certifica l'impegno e il buon lavoro svolto dal presidente Enzo Cimino e dalla sua squadra - ha proseguito Toma -.Viviamo anni di grandi mutamenti per le professioni. Credo che la categoria dei giornalisti sia stata tra quelle che ha subito maggiori stravolgimenti in tempi recenti. Cambiamenti che hanno ridisegnato i confini della professione e hanno in parte avuto conseguenze nell'espletamento del lavoro quotidiano del giornalista e forse anche nel suo rapporto con la parte datoriale, l'editore".

Il Governatore molisano sottolinea come "la comunicazione è importante, meglio ancora se diretta, a mio avviso. Un buon giornalista, come diceva il grande Gaetano Scardocchia, è il testimone privilegiato di un fatto, non il suo interprete".

Il presidente ha preso parte al taglio del nastro con la benedizione dell'arcivescovo Bregantini ed al convegno successivo all'Unimol sul tema del giornalismo d'inchiesta.

"Bisogna possedere equilibrio e avere la schiena dritta: vale in tutti i mestieri, ma credo che per i giornalisti, visto il delicato compito svolto, sia ancora più determinante. Da cittadino, prima ancora che rappresentante delle istituzioni, auspico che il Molise possa far crescere tanti bravi giornalisti di inchiesta. Le questioni vanno sviscerate e fatte comprendere per bene al lettore. Si tratta di una funzione sociale irrinunciabile in una vera democrazia.

Da oggi potrete contare su un nuovo solido riferimento, una nuova casa: ne sono felice". (ANSA).