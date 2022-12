Giornalisti: Bartoli, cambiare norme accesso professione

(ANSA) - CAMPOBASSO, 17 DIC - "Occorre cambiare le norme che regolano la professione, a cominciare dall'accesso, rimuovendo norme che oggi sono diventate ingiuste e discriminatorie alla luce di quanto è avvenuto in questi 60 anni nel sistema dell'informazione". Così il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, a Campobasso per l'inaugurazione della sede dell'Odg Molise, durante un convegno all'Unimol.

"Sulla opportunità di ricalibrare l'applicazione delle norme sulla presunzione di innocenza abbiamo letto parole di grande interesse da parte del ministro della giustizia Carlo Nordio - ha proseguito Bartoli -, cui si sono aggiunte oggi importanti riflessioni dal sottosegretario Ostellari. Come ordine dei giornalisti vogliamo ribadire la nostra totale disponibilità a un dialogo aperto anche alle istanze del mondo della magistratura e dell'avvocatura dell'applicazione del decreto".

(ANSA).