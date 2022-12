Droga in carcere Larino: 18 indagati, coinvolta direttrice

(ANSA) - CAMPOBASSO, 14 DIC - Inchiesta sulla droga in carcere al penitenziario di Larino (Campobasso): nelle scorse ore una imponente operazione con decine di militari ha portato ad una serie di perquisizioni in celle e uffici. Risultano indagate 18 persone tra detenuti e funzionari, coinvolta anche la direttrice del carcere Rosa La Ginestra che è difesa dall'avvocato Nicolino Cristofaro: il legale al momento non ha voluto rilasciare dichiarazioni.

Per La Ginestra si tratterebbe di un atto dovuto in questa fase delle indagini. Il reato contestato è l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Si tratta di una ipotesi investigativa che mette insieme tre diversi tronconi di indagine. L'inchiesta è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso e riguarda l'ingresso nel penitenziario di sostanze stupefacenti. (ANSA).