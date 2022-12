Forbes, due molisani in top 100 comunicazione e marketing

(ANSA) - CAMPOBASSO, 13 DIC - I direttori comunicazione e marketing di due aziende del Molise sono tra i primi 100 top manager nella classifica di Forbes Italia: Massimo Di Tore, della Dr Automobiles Groupe di Isernia e Rossella Ferro, de La Molisana di Campobasso. "Rappresentano la spinta innovativa di un'azienda - scrive Forbes presentando la classifica in ordine alfabetico -. Modellano posizioni, investimenti, scelte e decisioni dei consumatori e si fanno portatori dei valori del nuovo mondo, puntando sulla sostenibilità e sulla digitalizzazione".

Di Tore da 20 anni gestisce tutte le attività riguardanti sia la comunicazione che il marketing della DR Automobiles Groupe, azienda in continua crescita con una quota di mercato che ha raggiunto i livelli di altri brand storici dell'automotive.

Ferro, anche imprenditrice della famiglia che nel 2011 rileva il pastificio La Molisana, nel 2014 crea Molise Calling, un network di incoming per accrescere negli stakeholder nazionali e internazionali la consapevolezza dell'enorme patrimonio archeologico, enogastronomico e paesaggistico del Molise attraverso azioni di promozione e valorizzazione delle eccellenze della regione. (ANSA).