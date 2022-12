Sanità, Toma a Governo, occorre provvedimento adatto al Molise

(ANSA) - CAMPOBASSO, 09 DIC - "Ritengo che in Molise ci sia una criticità che va discussa con un tavolo politico". Lo ha detto il presidente della Regione Molise Donato Toma nel corso di una conferenza stampa convocata in qualità di Commissario ad Acta per la Sanità per approfondire alcune questioni legate ai rapporti con le strutture private convenzionate.

Il Molise è dal 2007 in Piano di rientro dal disavanzo sanitario, ma, nonostante gli accordi firmati a suo tempo, non riesce ad azzerare il disavanzo. "Chiederei come presidente della Regione - ha aggiunto - un provvedimento adatto al Molise". (ANSA).